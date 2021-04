Agnes Hofman: “Dus vooruit, mijn ‘toerismebureautje’ is weer geopend”

Agnes Hofman (41) is lifestyle-journalist met Nederlandse en Braziliaanse roots. Ze woont in Lissabon met zoon T. (21). Ze schrijft op Libelle.nl over haar leven, loslaten en gelukkig(er) worden.

“Hoe is de situatie nu in Portugal?” wordt me gevraagd via een DM op Instagram. “Want het lijkt me wel leuk om langs te komen.” Uit paniek laat ik bijna de telefoon uit mijn handen vallen. Langskomen? Bezoek? Ik leg mijn telefoon weg en schenk een rood wijntje in.

Kennis en expertise

Ja, in Portugal is het leven weer bijna zoals het was. Het is dus een kwestie van tijd voordat het toerisme hier weer aantrekt. En dus ook dat ‘VVV-kantoor Agnes’ weer opengaat. Tegen wil en dank. Begrijp me niet verkeerd; ik ben ijdel genoeg om te genieten wanneer iemand een beroep doet op mijn kennis en expertise. Maar in het hoogseizoen krijg ik dagelijks berichtjes. Mijn ‘probleem’ is dat ik – voordat ik naar Portugal verhuisde – een jaar op Bali heb gewoond. Plus een jaar in Thailand. En daar op Instagram uitgebreid verslag over deed, op social media en in reisreportages. Zeker op Bali had ik er bijna een dagtaak aan om mensen virtueel te begeleiden. Van SIM-kaart en taxi op de airport tot accommodatie, de beste privéchauffeur, ‘geheime’ strandjes, de mooiste rooftop en natuurlijk de lekkerste restaurantjes.

Verantwoordelijk voor het vakantiegeluk

Ik raakte te betrokken: “Ben je goed aangekomen?” en “Heb je daar al foto’s gemaakt?” Ja, ik voelde me verantwoordelijk voor het vakantiegeluk van mensen die ik persoonlijk nooit had ontmoet. Dat moest in Portugal anders, besloot ik. Voor mijn eigen rust. Maar natuurlijk schreef ik weer complete op maat gemaakte reisplannen uit en ging ik zelfs de straat op om een voordelige maar fabulous Airbnb met mijn buren te regelen voor vrienden en volgers. En toen brak de coronapandemie uit. Een voor een druppelden de berichtjes binnen: tripjes werden bruut uitgesteld en vervolgens gecanceld.

Schaamteloos genieten

“We houden eindelijk tijd over”, grapte ik nog tegen zoon T. En weet je, ik genoot er schaamteloos van. Van de dolfijntjes die weer in de rivier zwemmen, omdat er geen cruise- en vrachtschepen meer varen. Van de sinaasappelbomen die voor het eerst niet worden kaalgeplukt door hongerige toeristen. Van de schone straten en dat er nu eindelijk voldoende plek is in het park en op het bankje bij mijn favoriete uitkijkpunt. Maar toen hoorde ik het verhaal van Cristina, de eigenaresse van mijn favoriete tasca, mijn lokale pub. Ik ben nergens zo tipsy geworden als bij haar op de stoep. Niet zo gek, aangezien ze slechts 10 euro per kan Sangria rekent. Daar krijg je doorgaans livemuziek bij, als een van haar vrienden een mopje Fado komt zingen.

Toerismebureau Agnes: geopend

Haar café zit in een van de meest authentieke straatjes van de stad, maar tot voor kort compleet uitgestorven. De huur van haar pandje à 750 euro per maand liep gewoon door, net als de kosten voor haar personeel. Maar ze kreeg slechts 400 euro per maand overheidssteun. En die was uiteraard bij lange na niet voldoende. Zij kan niet wachten tot er weer volle vliegtuigen landen. Tot ze haar tekorten weer kan aanvullen. Weer breeduit kan lachen zonder zorgen. En ja, dat weegt toch echt zwaarder danmijn persoonlijke egoïstische wensen. Dus vooruit, mijn ‘toerismebureautje’ Voor al uw reisvragen is weer geopend. Kom gerust langs, maar alsjeblieft… niet allemaal tegelijk. En ga vooral iets drinken bij Cristina.

