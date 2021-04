Agnes Hofman: “Ja, ik ben Team Rachel in dit Hazes-drama”

Agnes Hofman (41) is lifestyle journalist met Nederlandse en Braziliaanse roots. Ze woont in Lissabon met T., haar zoon van 21. Ze schrijft op Libelle.nl over haar leven, loslaten en gelukkig(er) worden.

Nietsvermoedend zat ik gisteren te Netflixen – The Flight Attendant, aanrader! – tot ik van een vriendin dramatisch WhatsAppje kreeg: de pleuris was op social media uitgebroken: Rachel Hazes reageerde snedig en met gestrekt been onder een post van voormalig schoondochter Monique, maar richtte zich tot dochter Roxeanne. Het onderwerp was een hondje. Het resultaat was een bak bagger die over weduwe Hazes werd gestort.

Duizenden comments bekritiseerden haar moederschap, karakter en looks. Monique reageerde daar niet op, die vierde immers de tweede verjaardag van haar pup. Een antwoord van Roxeanne kon ik ook niet vinden tussen de duizenden reacties.

Familievete

Natuurlijk smul ik van showbizz gossip. Wie niet? Maar is deze situatie eigenlijk niet heel tragisch? De drie dames in kwestie hebben meer met elkaar gemeen dan gedacht wordt. Uit ervaring kan ik zeggen dat Roxeanne vriendelijk en professioneel is. En nee, niet alleen tegen mij, de interviewer, maar ook tegen degene die het kopje koffie kwam brengen. En dat is minstens zo belangrijk. Van collega’s begrijp ik dat ze dezelfde ervaringen hebben met zowel Rachel als Monique; hartelijke dames die zichzelf niet zo serieus nemen. Heel verfrissend.

En daarom vind ik het zo jammer dat deze familievete zo publiekelijk wordt gevoerd. We kennen de details niet. Geen idee waar het precies misging. Of waar die reactie van Rachel vandaan komt. Is het woede of gewoon diep verdriet?