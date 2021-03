Agnes Hofman: “Ik meen het wel: covid-19 heeft me veranderd”

Agnes Hofman (41) is lifestyle journalist met Nederlandse en Braziliaanse roots. Ze woont in Lissabon met T., haar zoon van 21. Ze schrijft op Libelle.nl over haar leven, loslaten en gelukkig(er) worden.

Vandaag, precies een jaar geleden, verhuisde ik na een acht maanden durende winterslaap in de Algarve terug naar Lissabon. Voor mij had het op zich niet gehoeven – ik had verdorie palmbomen en een zwembad in de tuin – maar zoon T. was doodongelukkig in dat piepkleine pittoreske dorpje tussen de pensionado’s. Dus tja, dan toch maar een busje huren en terug naar de bruisende hoofdstad. En natuurlijk zag ik daar de lol ook wel van in, met mijn lieve vrienden en een pruikenwinkel op loopafstand. Konden we weer fijn terrasjes pakken en gezellig cocktails drinken, want ja, ik lust wel een drupje.

Advertentie

Dat het appartement tegenviel, mocht de pret niet drukken. We verwachtten een stadsbungalow met patio. En dat was het technisch gezien ook wel, maar die laag dikke schimmel – of asbest, wie zal het zeggen – die de laminaatvloer omhoogduwde was wel tragisch. Net als de daaropvolgende onderhandelingen met de huisbaas.

En met mijn ouders, om wie ik me zoveel zorgen maakte. “Covid-19 is echt serieuzer dan jullie nu denken,” brulde ik door de telefoon tegen mijn moeder die longpatiënt is. “Blijf echt binnen!”

Verhuisd

En dan moest ik ook het gesprek aan met een van mijn opdrachtgevers. Er was een event in Londen en ik was uitgenodigd voor het hele weekend. Ja, inclusief vliegtickets en een hotelsuite van zeshonderd euro per nacht. Geloof me, ik reis zo graag dat ik me bijna aan het landingsgestel vastbind, maar ik durfde niet te gaan. Vanwege die vervloekte corona. Iets dat eigenlijk zo nog vaag en abstract was, maar me nachtenlang wakker hield.

Net als mijn lekkende dak. Ik deed telefonisch een interview met Romy Monteiro toen mijn slaapkamerplafond instortte door een subtropische regenbui. “Gaat het wel goed daar?” vroeg ze bezorgd. Ik gooide mijn dekbed en een stapel handdoeken op de grond, plaatste in stilte strategisch wat pannen en potten en loog dat ik even anders was gaan zitten. Uiteraard zijn we kort daarna weer verhuisd.