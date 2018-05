Agnes (61): “Ik had geen slechte jeugd, maar mijn broer en zusje hebben het leuker gehad”

Iedereen heeft een verhaal. Groots en meeslepend of juist klein en ontroerend. Deze week: Agnes die in haar jeugd het gevoel had dat ze overal tussenin zat. Maar later werd dit juist het tegenovergestelde.

Agnes (61): “We zien elkaar niet vaak, mijn broer, mijn zusje en ik. Als we bij elkaar zijn, en dat is dan meestal voor een hele dag, dan hebben we het reuze gezellig. Tenminste, als we niet over vroeger praten, want dan gaat het mis.

Overal tussenin

Mijn broer is de oudste. Hij was het lievelingetje van mijn moeder, die het altijd heel vertederd over ‘mijn eerstgeborene’ had en ‘mijn enige zoon’. Wat hij ook uithaalde, hij kwam er bij mijn moeder altijd mee weg. Mijn jongere zusje had ook een speciale positie. ‘Onze Benjamin, ons kleintje.’ Maar ik was niet bijzonder genoeg om een koosnaampje te krijgen. Ik zat overal tussenin.

Herinneringen

Mijn broer mocht dingen waar ik nog te jong voor was en mijn zusje mocht dingen waar ik te oud voor was. Niet dat ik daar erg onder geleden heb als kind, maar ik heb gewoon andere herinneringen aan vroeger dan mijn broer en zusje. Want als mijn broer van die leuke verhalen vertelt over wat hij vroeger allemaal deed, dan zeg ik: ‘Nou, voor mij lag het wel anders.’ En dan krijg ik de wind van voren van mijn zus en mijn broer. Want o, wat was het leuk vroeger thuis! ‘Weet je nog dat we onze verjaardag altijd in de speeltuin vierden?’, zegt mijn zusje dan. Nou, mijn verjaardag dus niet. Want ik ben aan het einde van dezelfde maand jarig, en onze ouders vonden het een beetje te veel van het goede om twee keer in één maand met een stel meiden naar de speeltuin te gaan. Dus ik mocht al blij zijn als ik een paar vriendinnen mocht uitnodigen voor limonade en een taartje bij ons thuis. ‘Jij ook altijd met je gezeur’, zeggen mijn broer en mijn zusje als ik erover begin.

Lievelingskind

Ik heb geen slechte jeugd gehad, echt niet, maar ik denk wel dat mijn broer en mijn zusje het leuker hebben gehad dan ik. Daarom vond ik het zo schokkend dat ik ineens gebombardeerd werd tot mijn moeders lievelingskind, toen ze haar laatste jaren in een verzorgingshuis zat. Goed, ik woonde het dichtst bij dus ik kwam vaker langs dan haar andere kinderen. Maar zoals ze straalde als ze mij zag, dat had ik mijn hele leven nog niet meegemaakt. Ik weet dat het heel kinderachtig van me is, maar toch deed het me goed dat ik uiteindelijk, op het laatst van haar leven, toch bijzonder voor haar ben geweest.”

Interview: Tineke Beishuizen Beeld: iStock