Agnes Hofman: “Mijn biologische klok schreeuwt om een laatste kans-baby”

Agnes Hofman (41) is lifestyle journalist met Nederlandse en Braziliaanse roots. Ze woont in Lissabon met T., haar zoon van 21. Ze schrijft op Libelle.nl over haar leven, loslaten en gelukkig(er) worden.

Nee, natuurlijk wil ik geen kinderen meer. Zoon T. wordt 22 dit jaar, en ik 42. Nooit eerder had ik zoveel vrijheid en zo weinig zorgen. De druk is eraf. Iedere ochtend roep ik dat hij een groen sapje moet persen voordat hij aan het werk gaat. Maar of hij dat ook echt doet, dat is aan hem. Waar ik een paar jaar geleden nog een verantwoordelijke preek over vitamines en weerstand had afgestoken, haalde ik vanmorgen mijn schouders op toen hij alleen koffie maakte. Mijn zoontje is inmiddels een man van twee meter, met een fulltime baan en een eigen creditcard. Hij zorgt voor zijn eigen was en soms zelfs die van mij. Ideaal, zou je denken, zo’n zelfstandig kind. Ja. Maar nee. Ik ben tot mijn spijt een soort van overbodig verklaard. Ik ben niet meer nodig. En ik haat het!

Kindertijd

Het zure is, in mijn geval, dat ik niet ten volle heb genoten van zijn kindertijd. Er was altijd wel iets: een heftige relatie en de baby daddy drama erna, financiële stress, een ernstige ziekte… Te vaak had ik momenten waarop ik het even niet meer wist. Dat ik boven de vissticks in huilen uitbarstte en hij met zijn grote bruine ogen naar me keek, nerveus bijtend op zijn onderlipje. Maar ondanks alles, hadden we altijd elkaar. Zijn klamme handje in de mijne, zijn warme adem in mijn nek als hij bij me op schoot zat. En iets later zijn bemoedigende woorden: “Het komt allemaal wel goed, mama.”