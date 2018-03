Burgemeester Ahmed Marcouch: "Tradities kunnen mooi zijn, maar ze zijn er niet om je gevangen te zetten"

Ahmed Marcouch (51) was tien jaar oud toen hij in Nederland aankwam en voor het eerst naar school kon. Dan mag het echt wel een prestatie genoemd worden als je het vervolgens tot burgemeester van Arnhem schopt. “We leven in een geweldig land, we hebben het hier écht goed.”

Zijn de andere kinderen uit het gezin ook zo ambitieus?

Trots: “In de Marcouch-familie heeft iedereen de ongeletterdheid bestreden. Zelfs mijn stiefmoeder heeft op latere leeftijd nog leren lezen en schrijven, zowel in het Arabisch als in het Nederlands. Al mijn broers en zusjes werken. We werden door mijn vader aangemoedigd om te leren en te werken en goed te doen. Als je ging roken, brak er al paniek uit want dat betekende ontsporing. Mijn vader was een moralist, ook vanuit zijn geloof. Zijn grootste trots was: ik heb van niemand geld hoeven lenen. Hij had een enorm arbeidsethos en zei altijd: ‘Je kunt beter droog brood eten dat je zelf hebt verdiend dan een belegde boterham die je hebt gekregen.’ Hij ging nooit naar het café of het koffiehuis: zonde van het geld.”

U bent gescheiden van uw eerste vrouw met wie u drie kinderen kreeg. Dat was vermoedelijk niet normaal in uw milieu.

Strak: “Scheiden is nooit normaal. Het is een aanslag. Dat doe je niet zomaar. Ook dat is een deel van mijn emancipatie en ontwikkeling geweest: dat je leert naar jezelf te kijken op een kritische manier. Wat ben ik aan het doen? Is dit de weg? Leid ik het leven dat ik zelf wil? Of volgens tradities die wurgend blijken? Om te kunnen breken, heb je dat inzicht nodig. Een ander had misschien bedacht: we blijven bij elkaar om de familie-eer te redden en leven desnoods parallelle levens. Ik kon dat niet. Als je het gevoel hebt dat je leven stilstaat en dat je ongelukkig bent, is er maar één die daar iets aan kan doen: jijzelf.” Hij spreidt zijn armen alsof hij geketend is aan de muur. “Tradities kunnen mooi zijn. Maar ze zijn er niet om je gevangen te zetten.”

De Marokkaanse gemeenschap zal er schande van hebben gesproken.

“Men was er inmiddels wel aan gewend dat ik mijn eigen weg ging. Dat ik bij de politie ging werken, was zo’n stap. En al eerder, toen ik de Nederlandse nationaliteit aanvroeg. Aan die Kwantum-tafel heb ik een brief geschreven aan de koningin.”

Wat was uw motivatie?

“Dat dit mijn land was. Dat ik me verbonden voelde met Nederland. Dat ik goed de taal sprak. Het duurde meer dan een jaar, maar ik kreeg dat paspoort.”

Interview: José Rozenbroek. Beeld: Dafne Ederveen.