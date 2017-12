Airen en Taeke onthullen geslacht van eerste 'Wie is de Mol-baby'

Presentatrice Airen Mylene en ex-hockeyer Taeke Taekema verwachten komend voorjaar een jongetje. Dat maakte het stel gisteravond bekend in Shownieuws.

Voor de moeder in spé is het een complete verrassing. Airen was er namelijk heilig van overtuigd dat het een meisje zou worden. Aan de bevalling moet ze nog even niet denken. ‘’Het mag van mij nog even duren,’’ vertelt ze aan Shownieuws.

Wie Is De Mol?

Airen en Taeke leerden elkaar in 2016 kennen tijdens opnames van Wie Is De Mol? Ze zijn nu zo’n anderhalf jaar samen. De komst van hun baby maakten ze in oktober bekend.

Bron en beeld: Shownieuws.nl.