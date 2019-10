Airen Mylène showt vol trots haar babybuik

Airen Mylène en haar vriend Taeke Taekema verwachten een tweede kindje. Het bekende koppel maakte het blijde nieuws eerder dit jaar al bekend, maar zondag deelt de zwangere Airen voor het eerst een foto van haar prachtig zichtbare babybuik.

Airen en Taeke ontmoette elkaar tijdens het televisieprogramma Wie is de mol?. Sindsdien zijn de twee onafscheidelijk. Ze hebben samen al een zoontje, de 1-jarige Bodhi Doeke.

Tweede kindje

De presentatrice en oud-hockeyer maakten in augustus bekend dat ze opnieuw een kindje verwachten. Of het een jongetje of een meisje is, hebben ze nog niet met de buitenwereld gedeeld. Wel is nu heel goed te zien dat Airen zwanger is. Dat laat ze dan ook vol trots zien met een foto van haar groeiende babybuik.

Verwonderen

Bij de foto schrijft Airen Mylène: “Beetje gaar. Maar ik ben me weer enorm aan het verwonderen over het feit dat er weer een kindje in me aan het groeien is!” Ze vervolgt: “En ik vergeet de hele tijd foto’s te maken. Zonde. Iets met druk met een ander te leuk kindje. Dus dacht bij deze gelijk. Delen! Hierbij.”

