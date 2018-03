Airen Mylene bevallen van eerste kindje

Vrolijk nieuws voor ‘Wie is de Mol?’-koppel Airen Mylene en Taeke Taekema: hun eerste kindje is geboren.

Op 8 maart is Airen bevallen van een zoontje: Bodhi Doeke Taekema. Aan Shownieuws vertelt Airen: “De bevalling is super gegaan. Na een uur persen was het kindje er.” Inmiddels zijn de twee thuis en kan het grote genieten beginnen.



Foto

Op Instagram deelt de presentatrice een foto met het pasgeboren jongetje en schrijft daarbij: “Daar ben je dan lieve schat! Laat het grote avontuur maar beginnen. Zo veel zin in!”. Ook Taeke deelt een schattig kiekje van zijn eerste zoon:



Wie is de Mol?

Airen Mylene en de oud-hockey international kregen een relatie na hun deelname aan het tv-programma Wie is de Mol in 2016. Op een haar na miste Taeke toen de finale. Airen lag er al in de eerste aflevering uit, maar in die korte tijd hadden zij en Taeke al een hele goede klik gekregen. En dat terwijl de presentatrice eerst dacht dat zij en Taeke helemaal niet bij elkaar pasten.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: ANP.