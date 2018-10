Airen Mylène doet opvallende onthulling over haar relatie

De relatie van Airen Mylène en Taeke Taekema heeft na de geboorte van hun zoontje zwaar onder druk gestaan. De SBS-presentatrice laat aan de Telegraaf weten dat ze zelfs dacht dat haar relatie voorbij was.

Airen en Taeke hadden afgesproken om elkaar niet uit het oog te verliezen door het ouderschap, maar dat viel in de praktijk zwaar tegen.

Meer een bedrijf

Na de geboorte van Bodhi werd het op een gegeven moment zo’n geregel, dat we meer een bedrijf werden dan een gezin.” Romantische avondjes zaten er niet meer in voor het stel, maar inmiddels hebben ze toch weer een beetje hun draai weten te vinden.

Licht aan het einde van de tunnel

Een vriendin van Mylène drukte haar op het hart dat alles een fase is en ze beaamt dat er inderdaad licht aan het einde van de tunnel is. “Dat klinkt heel dramatisch, maar alles went en iedereen vindt uiteindelijk zijn ritme.”

Bron: Telegraaf. Beeld: ANP