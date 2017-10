Presentatrice Airen Mylene deelt eerste foto van babybuikje

Begin deze maand maakte presentatrice Airen Mylene bekend dat zij en haar vriend Taeke Taekema hun eerste kindje verwachten.

Hoe lang de presentatrice precies zwanger is, is niet bekend, maar wel schreef ze dat het een voorjaarskindje wordt. Inmiddels zijn we bijna een maand verder en groeit ook haar buikje goed door. Op social media deelde ze een kiekje van haar babybuikje en schrijft daarbij: “Het is elke dag een beetje meer te zien.”

Baby in my belly. Het is elke dag een beetje meer te zien 😍👶🏽 #zwanger #baby #pregnantbelly Een bericht gedeeld door Airen Mylene (@airenmylene) op 31 Okt 2017 om 4:45 PDT



Bron: AD.nl. Beeld: ANP.