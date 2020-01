Daar is-ie: Airen Mylène en Taeke Taekema verwelkomen 2e zoontje

Beschuit met blauwe muisjes in huize Mylène/Taekema. De presentatrice en hockeyster laten maandag weten dat hun tweede zoontje geboren is.

Zijn ouders hebben hem de naam Foss Fedde Glen Taekema gegeven.

Advertentie

Rijkdom

“Wat een rijkdom. Hij is er!” laat Taeke trots weten op Instagram. De kleine spruit is op 9 januari geboren en maakt het goed. “Het is leuk. Het is chaos, drukte, liefde, alles”, schrijft hij. Foss is het broertje van Bodhi, die in 2018 ter wereld kwam.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Taeke Taekema (@taeketaekema) op 13 Jan 2020 om 5:11 (PST)

Drankje doen?

Airen en Taeke leerden elkaar tijdens de opnames van Wie is de mol? in 2015 kennen. De twee kenden elkaar voor die tijd al, maar toen moesten ze weinig van elkaar hebben. “Ik begreep zijn humor niet”, liet Airen in een interview met Libelle weten. “Toen ik zag dat hij ook kandidaat was voor het programma, dacht ik: ‘o nee, niet die arrogante vent’.”

Dat bleek tijdens de opnames allemaal wel mee te vallen. Na de opnames zocht Taeke contact met Airen om samen een biertje te drinken. “Tijdens de date vond ik hem toch wel heel lief.”

Mag je binnenkort op kraamvisite bij een kleintje? Wij hebben de leukste cadeautjes verzameld:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress