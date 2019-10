Airen Mylène en Taeke Taekema onthullen geslacht tweede kindje

Aan het einde van de zomer maakten Airen Mylène en Taeke Taekema bekend dat ze hun tweede kindje verwachten. Inmiddels weet het stel ook het geslacht van het kindje en delen ze dat nieuws ook met de buitenwereld.

Woensdag deelde Airen een schattige foto van zoontje Bodhi met daarbij de tekst: “Deze ontzettend blije en leuke jongen wordt grote broer van een broertje!” Airen en Taeke krijgen dus nog een zoontje. Airen grapt in de tekst ook nog dat ze “langzaam een team aan het kweken is” en vraagt Taeke: “Maak jij alvast een opstelling?”

Zoontje Bodhi

De presentatrice en oud-hockeyer leerden elkaar kennen tijdens hun deelname aan Wie is de Mol? in 2015. In maart 2018 beviel Airen van hun eerste kindje, zoontje Bodhi. Wanneer Airen is uitgerekend, is niet bekend.

Bron: Instagram. Beeld: ANP