Zo gaat het nu met Akar uit ‘Spoorloos...

Ruim 1,2 miljoen mensen zagen gisteravond in ‘Spoorloos’ hoe de verstandelijk beperkte Akar (31) op zoek ging naar zijn biologische familie uit Thailand. Akar wilde zijn familie altijd al graag ontmoeten, maar sinds er leukemie bij hem werd geconstateerd is die drang alleen maar groter geworden.

Akar was twee jaar oud toen hij vanuit Thailand naar Nederland kwam. Hij was ziek en onderging meteen een grote operatie aan zijn longen. Naar verloop van tijd werd duidelijk dat Akar een lichte verstandelijke beperking heeft en zich daardoor traag ontwikkelt. Hij is 31, maar communiceert als een jongen van zestien.

Leukemie

Ondanks de tegenslagen lukt het Akar om zelfstandig te wonen en vindt hij een baan in de horeca. Maar eind 2017 krijgt hij slecht nieuws: er wordt acute leukemie bij hem geconstateerd. Spoorloos gaat in Thailand op zoek naar Akars biologische ouders en zij willen graag stamceldonor zijn voor hun zoon. Dit blijkt uiteindelijk niet nodig als er in Nederland een match gevonden wordt, maar dat neemt natuurlijk niet weg dat Akar zijn biologische familie dolgraag wil ontmoeten.

Vanwege zijn ziekte reist Akar niet naar Thailand, maar zorgt Spoorloos ervoor dat hij zijn ouders en oudste zus in Nederland in de armen kan sluiten. Een prachtig moment.

Bijzonder moment

Veel kijkers vragen zich af hoe het nu met Akar gaat en daarom plaatste Spoorloos een bericht op de website. “Met Akar gaat het naar omstandigheden goed gezien de opnames van Spoorloos eerder dit jaar plaatsvonden. De stamceltransplantatie in het UMC Utrecht was een heel bijzonder moment en buiten een kortstondige reactie lijken de donorstamcellen bovengemiddeld te worden geaccepteerd door Akars lichaam.”

Herstellen

De zware chemotherapie en de spannende zoektocht naar zijn biologische familie hebben echter wel hun sporen achter gelaten. “De spanningen, opluchting en andere emoties van het afgelopen jaar hebben, ondanks de immer positieve instelling van Akkar, grote impact op hem gehad. Gelukkig kan hij nu thuis herstellen.” Wil je Akar blijven volgen? Dat kan via zijn Instagram-pagina.

Klik hier om de uitzending terug te kijken.

Bron & beeld: KRO-NCRV