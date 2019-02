Akelig fietsongeluk: handrem zit klemvast in gezicht van vrouw

Een vrouw uit Hengelo is vrijdag op een vervelende manier ten val gekomen met haar fiets. De handrem van de fiets was namelijk vast komen te zitten tussen haar lip en wang.

Hierdoor duurde het enige tijd voordat de hulpdiensten de vrouw uit haar benarde situatie wisten te bevrijden.

Klemvast

Bij de val was de handrem van de fiets in het gezicht van de vrouw gedrongen, waardoor deze klemvast door haar lip en wang zat. Omdat ambulancepersoneel de handrem maar niet los kreeg, moest de brandweer er aan te pas komen. Zij kozen er uiteindelijk voor om de handrem los te knippen van de fiets. De vrouw werd vervolgens met de handrem nog in haar gezicht afgevoerd naar het ziekenhuis.

Bron: RTV Oost. Beeld: iStock