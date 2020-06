Al een week is Nederland in de ban van de antiracisme-demonstratie in Amsterdam. Voor het eerst sinds zijn veelbesproken speech op de Dam, doet Akwasi woensdagavond op tv zijn verhaal. Wanneer hij Beau van Erven Dorens uitlegt hoe hij over de toespraak denkt, volgt een verhitte discussie.

“Ik sta achter ieder woord dat ik toen, op dat moment, in de microfoon versterkte. 100 procent”, vertelt de rapper. “Er zijn nogal wat sleutelmomenten die je meemaakt om tot zo’n punt te komen.” Hiermee doelt Akwasi op de uitspraken die hij deed over Zwarte Piet, maar óók over de rest van zijn boodschap.

