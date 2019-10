Akwasi schreef met gestolen potloden stiekem brieven tijdens 'Expeditie Robinson'

Akwasi had ongelooflijk veel heimwee tijdens Expeditie Robinson. Zijn oplossing? Hij stal potloden tijdens de eilandraad en schreef stiekem brieven naar het thuisfront.

De woordkunstenaar moest tijdens Expeditie Robinson zowel zijn vriendin als zijn dochtertje thuis achterlaten. Daar had hij het onwijs moeilijk mee. Omdat z’n heimwee steeds erger werd, kwam hij met een slimme oplossing.

Schrijven

“Ik was op zo veel eilandraden. Ik dacht: ik heb papier in mijn koker en er staan heel veel potloodjes. Ik pak gewoon 2 potloodjes en dan ga ik lekker schrijven”, legt hij uit aan Fatima Moreira de Melo in Robinson Confessions. “Niemand die het merkt. Toen kon ik ook gewoon brieven naar hen schrijven.”

Voorlezen

Akwasi kon de brieven natuurlijk niet écht versturen, want hij deed het stiekem. Hij nam de brieven mee naar huis en toen hij eenmaal thuis was, heeft hij ze aan z’n gezinnetje voorgelezen. Dit was een mooi, maar emotioneel moment voor hem. “Wat ik voordroeg, vonden ze wel fijn”, legt hij uit. “Maar ze moesten ook hard lachen.”

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP