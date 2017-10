Alanis Morissette verruilt lange lokken voor een veel korter witblond kapsel

Het is alweer 20 jaar geleden dat Alanis Morissette een monsterhit scoorde met Ironic en veel kan veranderen in twee decennia, zo blijkt maar weer.

Vorig jaar was Alanis Morissette nog te gast bij James Corden in ‘The Late Late Show’ zoals je kunt zien in bovenstaande video, waar ze een nieuwe versie van haar beroemde nummer Ironic samen met James ten gehore bracht.

Weet je nog die goeie ouwe tijd dat je one hand in your pocket had, Instagram nog niet bestond en Alanis Morissette er zo uitzag?

#tbt touring through #thanku #supposedformerinfatuationjunkie #bloodsoultears #feelitall #catharsis #sweatingprayers #98/99 Een bericht gedeeld door Alanis Morissette (@alanis) op 2 Feb 2017 om 7:40 PST

#tbt photoshoot for supposed former infatuation junkie. steeling myself for diving back into the deep waters of touring and promo once again. god bless imperative missions that keep us showing up BIG. 🙂 Een bericht gedeeld door Alanis Morissette (@alanis) op 1 Okt 2015 om 11:17 PDT

En zo..?

i love. beyond. #kaaboo 🤾🏼♀️ Een bericht gedeeld door Alanis Morissette (@alanis) op 17 Sep 2017 om 5:13 PDT

Die tijd is dus niet meer. Want sinds kort kunnen we elke stap die beroemdheden (en zangeressen uit de jaren ’90) zetten volgen op social media, en ja, ook die van Alanis. Wat blijkt? Alanis is dus naar de kapper geweest – en niet alleen om de puntjes te knippen.

sisters from another mutha #HAIM ❤️❤️❤️❤️ Een bericht gedeeld door Alanis Morissette (@alanis) op 16 Aug 2017 om 8:28 PDT

Jawel, het is haar echt. Kijk maar op deze duidelijkere foto.

Op de een of andere manier dachten wij altijd dat ze haar lange haar grijs zou laten worden en dan als een ouwe rocker lekker yoga zou gaan doen in de tuin van haar miljoenenvilla die ze kon betalen van haar meer dan 30 miljoen verkochte platen. Maar nee, ze zei tegen de kapper: ‘doe maar iets heel anders’ en die heeft (omdat kappers dat nou eenmaal zelden te horen krijgen) flink van de situatie gebruik gemaakt. Isn’t that ironic?

Dit is trouwens ook Alanis Morissette, maar dan met korter haar en hoogzwanger. Onder water in een zwembad.

“you have to be extra gentle around ladies because they are the most helpful people in the world ‘cause they make persons” -Ever Imre Morissette-Treadway Een bericht gedeeld door Alanis Morissette (@alanis) op 28 Jun 2016 om 6:38 PDT

