Voel jij je onveilig op straat? Zó kun je een alarm op je telefoon laten afgaan

De moord op Sarah Everard heeft in het Verenigd Koninkrijk tot een debat over de veiligheid van vrouwen op straat geleid. Op sociale media delen veel vrouwen verhalen over vervelende situaties die ze hebben meegemaakt, maar ook handige tips om je tóch iets veiliger te voelen op straat. Wist je bijvoorbeeld dat je alarm op je telefoon kunt laten afgaan?

Wij kwamen deze handige tip tegen op Instagram en konden ‘m je niet onthouden.

Advertentie

Oneerlijk

Laten we even vooropstellen dat het belachelijk is dat je als vrouw vandaag de dag nog steeds niet met een veilig gevoel over straat kunt gaan. Helaas is de situatie niet anders en dat betekent dat we er maar beter alles aan kunnen doen om onszelf zo veilig mogelijk te houden. Op Instagram kwamen wij een tip tegen van een vrouw die uitlegt hoe je een alarm kunt laten afgaan op je telefoon.

Alarm inschakelen op telefoon

“We zijn allemaal zo gewend aan dat gevoel. Niet eenmalig, maar regelmatig. In plaats van je sleutels te pakken of te proberen om het alarmnummer te bellen, raad ik je aan om het volgende in te stellen op je telefoon,” zo vertelt Amy Voce in haar Instagram-post. Amy legt uit dat ze onlangs ontdekte dat het mogelijk is om een alarm in te schakelen op een iPhone en tegelijkertijd ook SOS-contactpersonen te bellen én contact te maken met de alarmcentrale zodat de politie meteen weet waar je bent.