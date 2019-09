Albert Verlinde over falen 6 Inside: "Ik ben niet meer de Albert van 18 jaar geleden"

Albert Verlinde vertelt in een openhartig gesprek met presentator Beau van Erven Dorens over het mislukken van zijn programma 6 Inside. Ook laat hij weten dat de kritiek die hij kreeg, hem niet in de koude kleren is gaan zitten.

Albert en Beau zijn geen onbekenden van elkaar. Jarenlang presenteerde het duo samen RTL Boulevard. Ook is er weleens sprake geweest van ruzie tussen de twee. Daar is niks van te merken als Albert in het programma Beau eerlijk vertelt over 6 Inside, dat door te lage kijkcijfers van de buis werd gehaald. Dat doet hij niet zonder hand in eigen boezem te steken.

Geen jong hondje meer

Albert laat weten dat hij al snel doorhad dat 6 Inside niet ging werken. “Ik wist het al na twee, drie weken. We waren niet onderscheidend genoeg.” Daarnaast kijkt Albert kritisch naar zichzelf. Hij zou teveel de leiding nemen in de gesprekken aan tafel. “Mensen zeiden dat ook tegen mij. Ik ben natuurlijk de baas van Stage Entertainment, maar ze zeiden: ‘Je zit daar geen vergadering voor’. Ik ben niet meer de Albert van achttien jaar geleden, dat jonge hondje. Ik leid nu een groot bedrijf en dat straal je dan ook uit als je daar zit. Het zal raar zijn als ik dat niet meenam.”

Nieuwe plannen

Albert heeft alweer een nieuw programma-idee voor SBS 6, dat totaal niet lijkt op 6 Inside. Maar hij laat weten het rustig aan te doen, na 6 Inside wil hij de tijd nemen. “Ik vind het ook oprecht heel mooi van Talpa dat ze me die tijd gegeven hebben. Dat ze me niet meteen in iets anders geduwd hebben, omdat ik een contract heb. We gaan pas volgende week praten over wat we nu gaan doen.”

Bron: AD. Beeld: ANP