Albert Verlinde reageert op het verlies van zijn beide ouders: "We zullen doorgaan''

Presentator Albert Verlinde (57) heeft een moeilijke tijd achter de rug. In korte tijd verloor hij zowel zijn vader als zijn moeder.

Eerst overleed zijn vader, daarna ook zijn moeder. Zijn vader Bert werd 85 jaar, zijn moeder Henny was 2 jaar jonger.

Bedankt

Albert nam alle tijd om tot zichzelf te komen. Hij zette strepen in zijn agenda en pakte zijn rust. Nu reageert hij op het immens grote verlies. “Dankzij de werkelijk waar honderden reacties vol liefde, dankzij deze heerlijke tuin in mijn Brabantse land en dankzij de liefde en steun van mijn vrienden ben ik er weer.” Hij wil nu iedereen bedanken die hem iets heeft laten horen. En dan denkt hij weer aan zijn familie: “Dank aan mijn ouders voor hun levenslange steun. We zullen doorgaan.”

Op Instagram luidt het volledige bericht van Albert: “Lieve allemaal, ik ben drie weken niet op social media geweest omdat ik het verdriet van het verlies van mijn ouders zo kort na elkaar moest verwerken. Maar dankzij de werkelijk waar honderden reacties vol liefde, dankzij deze heerlijke tuin in mijn Brabantse land en dankzij de liefde en steun van mijn vrienden ben ik er weer. Dank iedereen voor de lieve berichten en dank aan mijn ouders voor hun levenslange steun. We zullen doorgaan.”

“Het is een nieuw moment, een nieuwe fase in je leven. De paraplu die je altijd had, waardoor je toch een soort kind blijft, verdwijnt dan. Het is alsof je het nu echt zelf moet doen, terwijl ik toch ook al 57 ben”, zei Albert eerder al tegen het AD.

Bron: AD. Beeld: ANP