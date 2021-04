Een deel van de gedupeerden van de toeslagenaffaire vertrok naar het buitenland omdat ze werden opgejaagd door de Belastingdienst. Sandra is er een van. “Ik was altijd trots op het feit dat ik in Nederland geboren ben, nu wil ik nooit meer terug.”

“De ellende begon in 2012. Ik was 22 jaar en moeder van twee jonge kinderen. Omdat ik een HBO-studie volgde, gingen mijn kinderen naar de opvang. Tot ik gebeld werd dat ze de toeslag die maand niet hadden ontvangen. Mijn toeslag ging rechtstreeks van de Belastingdienst naar de kinderopvang, de eigen bijdrage maakte ik zelf over. Volgens de Belastingdienst klopte er iets niet en ik moest bewijsstukken opsturen. Ik had geen idee wat er aan de hand was, maar duidelijk was dat ik voorlopig geen kinderopvang meer zou krijgen. Het zelf betalen was onmogelijk met alleen een studiefinanciering dus ik heb per direct het contract stopgezet.”

20.000 euro schuld

“Uiteraard had dit gevolgen voor mijn studie. Zonder kinderopvang kon ik geen colleges volgen, dus ik ben gestopt. Een beetje met het idee dat het allemaal wel goed zou komen en ik mijn studie later weer kon oppakken. Maar het kwam niet goed. Ik kreeg brieven van de Belastingdienst dat ik van 2012 en 2013 bewijsstukken moest overhandigen. Ik had geen idee waarom. Tot drie keer toe leverde ik een boekwerk van zestig pagina’s aan bewijsstukken (facturen, rekeningafschriften, contracten) aan bij de Belastingdienst. Steeds weer kreeg ik te horen dat ze niks hadden ontvangen. Tot ik een brief kreeg waarin stond dat ik alle kosten voor de kinderopvang moest terugbetalen: 20.000 euro.”

Bestempeld als fraudeur