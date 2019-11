Alfred van den Heuvel openhartig over geldzorgen na scheiding

Alfred van den Heuvel heeft dinsdag een boekje opengedaan over de periode na zijn scheiding. De Kinderen geen bezwaar– acteur zat naar eigen zeggen een poosje compleet aan de grond, zowel financieel als persoonlijk. Dit meldt Telegraaf.

Zijn huwelijk met voormalig televisieproducent Debbie de Jong eindigde in 2018 na 26 jaar. De twee hebben samen 2 kinderen.

Aan de grond

In een openhartig interview vertelt Alfred over de nare periode. “Toen ik vorig jaar terugkwam naar Nederland had ik geen werk, geen inkomen of geen uitkering en moest ik mijn leven volledig opnieuw opbouwen. Eigenlijk kwam het erop neer dat ik aan de grond zat”, bekent de acteur.

Basisinkomen

Inmiddels gaat het iets beter en gloort er weer licht aan de horizon. “Sinds enkele weken ontvang ik AOW, het basisinkomen voor ouderen. Plotseling stond er weer een bedragje op mijn bankrekening. Daardoor zijn de financiële zorgen gelukkig verdwenen”, verklaart Alfred van den Heuvel.

Draai gevonden

Na de scheiding heeft de acteur nu eindelijk het gevoel weer een beetje zichzelf te zijn. “Langzamerhand heb ik mijn draai weer gevonden. Producenten weten dat ik weer terug ben en gelukkig heb ik weer opdrachten” verklaart hij. “Al met al ben ik mezelf langzaam aan het terugvinden.”

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP