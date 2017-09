Ali B deelt schattige foto van zichzelf als klein jongetje

Ali B werd bekend als rapper, maar is dat allang niet alleen meer. Ali is regelmatig te zien op televisie en in het theater. Maar hoe zag hij er vroeger uit?

Op Instagram deelde Ali B deze week een foto van zichzelf als klein jongetje. Bij de foto schrijft hij: “Als deze kleine Ali eens wist hoe zijn leven zou verlopen ❤️”. Ook al is de foto al jaren oud, je ziet duidelijk dat het Ali is:

Als deze kleine Ali eens wist hoe zijn leven zou verlopen ❤️ Een bericht gedeeld door Ali B (@alibspec) op 27 Sep 2017 om 12:50 PDT

Bron: Instagram. Beeld: ANP.