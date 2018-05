Alkan Çöklü (Amir): 'Toen ik het script las, kreeg ik kippenvel'

Hij is alweer een jaar op tv te zien en dat terwijl hij zelf dacht dat het eigenlijk maar voor een paar maanden zou zijn: Alkan Çöklü, bij GTST-fans beter bekend als Amir Nazar.

Vanavond krijgen kijkers met misschien wel het heftigste moment uit het leven van het populaire personage te maken. En daarom spraken wij met hem.

Afghaanse vluchteling

Amir Nazar is een man met een turbulent verleden. Hij was arts in Afghanistan en leefde daar met zijn vrouw en familie, tot de oorlog daar hem dwong om te vluchten naar Nederland. Het was de bedoeling dat Amir maar tijdelijk in Meerdijk zou blijven. Alkan: “De rol zou eigenlijk maar tijdelijk zijn, maar na drie weken draaien moest ik op gesprek komen en toen werd me gevraagd of ik het leuk zou vinden om in de vaste cast te komen.”

Voor Alkan, die eerder juist een ‘bad guy’ in de serie Smeris speelde, was de overgang naar deze lieve, gevluchte arts een hele mooie kans. En hij kon zich goed voorbereiden op deze heftige rol: “Drie jaar geleden heb ik een documentaire gemaakt over de eerste stroom Syrische vluchtelingen die hier naartoe kwamen. Daar heb ik veel inspiratie uitgehaald.”

Fatale huwelijksdag

Amir is in eerste instantie alleen in Nederland, niet wetende of zijn vrouw Farah nog in leven is. Ondertussen weet de kijker wel beter, want niet al te lang geleden kwam ook Farah, gespeeld door Zahra Lfil, naar Meerdijk toe. Vanavond trouwt het Afghaanse paar opnieuw, maar dan in Nederland, om te laten zien dat liefde alles overwint. Alleen, GTST zou GTST niet zijn als deze prachtige dag geen fatale wending zou krijgen.

“Toen ik het script kreeg, dacht ik van ‘Nee, dat meen je niet!’ Ik kreeg echt kippenvel en wist gelijk dat het een heftige filmdag voor ons zou worden”, vertelt Alkan. Waar hij het over heeft? Vanavond krijgt Farah tijdens de bruiloft een heftig ongeluk en dat is niet zonder gevolgen.

Wat er precies gaat gebeuren laten we nog even in het midden, maar dat álles voor Amir en Farah nu voor altijd anders wordt is een feit. “Dat is het vette van GTST, alles is altijd spannend en onverwacht.”

What about Sjors?

Amirs leven wordt na vanavond in één klap dus nóg heftiger en wij als kijkers kunnen natuurlijk niet wachten om te zien hoe deze verhaallijn zich verder gaat ontwikkelen. Amir koos namelijk voor zijn vrouw Farah, terwijl hij eigenlijk ook gevoelens had voor Sjors. Wat gaat hij daar nu mee doen nu alles anders wordt?

Alkan kan daar natuurlijk niets over kwijt en daarom vroegen wij wie hij in dat geval zelf beter bij Amir vindt passen: Sjors of Farah. “Kijk, Amir is een man van principes. Farah is zijn vrouw, dus daarom gaat hij voor zijn vrouw, dat vind ik logisch. En het is mooi dat Sjors hem dat gunt. Maar voor de rest geen idee joh, want het is niet altijd even duidelijk wat Amir echt zélf wil.”

We gaan het zien! Vanavond wordt, geloof ons, zo’n typisch GTST-moment dat je nooit meer gaat vergeten. Want ja, wij hebben al gekeken, met kippenvel, net als Alkan Çöklü toen hij het script las.

Beeld: EndemolShine.