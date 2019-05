Leuk nieuws voor 'GTST'-sterren Alkan Çöklü en Melissa Drost

Goede tijden, slechte tijden brengt elk jaar tijdens de zomerstop een groots tijdschrift uit, vol updates over de soap. Traditiegetrouw zijn 2 acteurs uit de serie hoofdredacteur, en dit jaar zijn dat Alkan Çöklü en Melissa Drost.

De gevreesde zomerstop van Neerlands langstlopende soap nadert alweer met rasse schreden, maar ook dit jaar helpt het GTST Magazine fans de zomer door. Het thema is dit jaar ‘grenzen verleggen’.

Acteurskoppel Alkan Çöklü en Melissa Drost

Acteurs Alkan Çöklü en Melissa Drost hebben niet alleen in de serie een relatie gehad, ook in het echte leven sloeg de vonk over. De liefde is inmiddels weer bekoeld, maar ze laten weten dat het hun gedeelde functie als hoofdredacteur niet in de weg staat.

Ultieme uitdaging

“Alkan en ik vinden het ontzettend leuk dat we bezig zijn om een heel mooi GTST Magazine te maken. Samen met de rest van de cast zijn we de afgelopen periode op zoek gegaan naar hun ultieme uitdaging en dat levert verrassende verhalen op, want deze uitdagingen worden zo goed als werkelijkheid”, aldus Melissa.

Voorproefje

Alkan vult zijn ex-vriendin aan: “Daarnaast zullen we de komende periode door middel van vlogs op de socialmediakanalen van GTST alvast een voorproefje geven van al het werk dat komt kijken bij het maken van het magazine.”

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP