Dit is waarom Alkan Çöklü zijn rol in 'GTST' bijna weigerde

Alkan Çöklü kennen we allemaal als Amir in Goede tijden, slechte tijden. Nu heeft de acteur onthuld dat hij zijn personage eigenlijk met een accent moest spelen, maar dat hij dit weigerde. Dit vertelt hij aan de Volkskrant.

De acteur stelt dat hij de rol in de geliefde soapserie zelfs niet had aangenomen als de makers van de serie hem hadden verplicht Amir met een accent neer te zetten.

Geen accent voor Alkan Çöklü

De 24-jarige Alkan Çöklü verklaart waarom hij tijdens de castings zo’n stellige mening had: “Ik heb gezegd: in het verhaal woont hij hier al 4 jaar, hij is een arts, een intelligente man, dan praat hij echt niet meer met een accent. Ik besloot voor mezelf: als ik deze rol zo moet spelen, doe ik het niet.”

Vluchtelingen

Dat de rol van Amir bijna aan zijn neus voorbijging door zijn standvastigheid, deerde hem niet. Alkan verklaart dat er een groter gedachtegoed achter zat: “Die consequentie had ik ervoor over. Uiteindelijk heb ik met mijn rol kunnen bijdragen aan het beeld dat mensen hebben van vluchtelingen.”

Meningsverschillen

De acteur hoopt dat zijn rol veel mensen op positieve manier zal beïnvloeden: “In het begin waren er meningsverschillen over de aanwezigheid van een vluchteling in GTST: ingezonden brieven in kranten, kijkers die daar in hun soap niet mee wilden worden lastiggevallen. Ik heb het hopelijk meer bespreekbaar gemaakt”, aldus Alkan Çöklü.

