'All you need is love' gaat op bijzondere manier verder met afleveringen

Dit bericht bekijken op Instagram

All WE Need is Love ✈️ ❤️ Iedereen kan in deze tijd wel wat extra liefde gebruiken en daarom gaat All You Need is Love morgen liefde strooien over heel Nederland! Om iedereen een extra hart onder de riem te steken. Met ons All WE Need is Love vliegtuig vliegen wij morgen over ons kleine kikkerlandje. Zie jij morgen ons vliegtuig vliegen? Maak dan een leuke foto 📸 of video 📹 en deel deze foto/video op jouw social media kanalen met #aynil. Vergeet ons niet te taggen in het bericht (insta: allyouneedislovenl) en deel jouw locatie! En misschien is jouw gemaakte foto of video dan wel te zien in onze uitzending van aanstaande zaterdag om 20:30 uur op RTL4! 📺 Route en bijbehorende tijden van de vlucht: Take off: 10:00 Apeldoorn: 10:10 Amersfoort: 10:30 Utrecht: 10:45 Amsterdam: 11:10 Leiden: 11:40 Rotterdam: 12:00 Dordrecht: 12:15 Den Bosch: 12:45 Arnhem: 13:30 Teuge: 14:00 #allweneedislove #vliegtuig #aynil #liefdevoorheelnederland #love