Zó gaat de ‘All you need is love’-kerstspecial er dit jaar uitzien

Hoewel er veel kersttradities zijn die we dit jaar aan de kant moeten zetten, is er gelukkig één traditie die wél gewoon doorgaat: de All you need is love kerstspecial van Robert ten Brink op kerstavond.

In een interview met het AD laat de presentator weten dat de show doorgaat, maar dat er wel aanpassingen zijn gedaan in het verband met het coronavirus. Gelukkig mag dat de pret niet drukken: de special belooft volgens Robert een groot spektakel te worden. What’s new?

Stellen gaan in een lovedown

Mogen verliefde stellen elkaar nog wel in de armen vliegen? Zit iedereen weer gezellig bij elkaar in de bus? Gaan we de bekende stewardessen-dans zien? Het zijn dingen die we ons allemaal afvragen en waar Robert ten Brink met liefde antwoord op geeft. Volgens de presentator hoeven we in ieder geval niet bang te zijn voor een show waarin geliefdes angstvallig anderhalve meter afstand bewaren. De koppels die herenigd worden gaan namelijk met elkaar in quarantaine na de hereniging. “De stellen gaan niet samen in een lockdown, maar in een lovedown,” aldus Robert.