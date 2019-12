Kijkers 'All you need is love' smelten van Tilo en zijn 8 dagen oude dochtertje

Al 28 jaar kijken we met Kerst naar de All you need is love-kerstspecial, maar wennen doet het nooit. Ook deze kerstavond pinkten bijna 1,9 miljoen mensen een traantje weg.

Daarmee stond het programma op nummer 1, boven het journaal, De slimste mens en Chateau Meiland.

Wonder

Hoewel alle liefdesverhalen op hun eigen manier mooi zijn, springen er elk jaar toch een paar bovenuit. Dit jaar smulden kijkers vooral van Roland en Niloofar, die al 7 jaar bezig waren om een visum te krijgen. Het leek een onmogelijke opgave, maar wonder boven wonder kreeg de redactie van All you need is love het voor elkaar.

Beschuit met muisjes

Kijkers waren daarnaast ontroerd door de Egyptische Tilo, die niet zonder reden welkom werd geheten met beschuit met muisjes: zijn vriendin Joyce was 8 dagen geleden bevallen van hun dochtertje Sara. Een gebeurtenis waar je – uiteraard – bij wilt zijn, maar helaas liep dat anders.

Tilo en Joyce ontmoetten elkaar 2 jaar geleden, toen Joyce op vakantie was in Egypte. Nadat ze Tilo had leren kennen, besloot ze in een resort te gaan werken om bij hem te zijn, waarna ze in verwachting raakte. Hoewel ze alles uit de kast haalden om samen in Nederland te zijn voor de bevalling, bleek dat nog niet zo makkelijk. En zo kon het gebeuren dat Joyce het alleen moest doen.

Tranen

Nu zou Robert Robert niet zijn als hij niet met goed nieuws voor de deur stond: het was gelukt Tilo naar Nederland te halen, 8 dagen na de geboorte van Sara. Het moment dat hij haar voor het eerst vasthoudt, zorgt voor heel wat tranen bij de kijkers:

O jongens, hou op hoor! Een vader die zijn kind voor het eerst gaat zien. Lokale huilbuien in 10… 9… 8… #AYNIL — Lisanne Groenenboom (@LisanneGreentre) December 24, 2019

Sta je daar met je pasgeboren kindje, kraamtranen, hormonen, alles. 😭😭😭#AYNIL — Nousjka (@_nbe7) December 24, 2019

..als je voor het eerst je 8-dagen oude dochter ziet.. HOU OP MET ME JONGENS IK BREEK 😭❤️ #aynil pic.twitter.com/s63ebkh5bK — Carolina (@MissCar0lina) December 24, 2019

De liefde in dit gezin. Ik huil zo hard. Zo lief. “Daddy is here”, meer is er niet nodig. Je moet er gewoon voor elkaar zijn. #Aynil — Wen (@roodharig_engay) December 24, 2019

Te lief dit! De eerste ontmoeting tussen vader en kind.❤ #zakdoekennodig #Aynil — Marjan Bastiaan (@MFH1975) December 24, 2019

Je kunt het fragment hier terugkijken. Het begint rond 24:40.

Bron: RTL 4. Beeld: ANP