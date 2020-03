Alle eindexamens geschrapt: dit betekent het voor je kind

Het staat vast: alle centrale eindexamens gaan dit jaar niet door. Zou jouw kind dit jaar eindexamen doen? Dit betekent het voor hem of haar.

Vanaf 7 mei zouden de eindexamens op de middelbare scholen van start gaan. Voor het vmbo-kader zouden de examens zelfs nog iets eerder beginnen. Maar de coronacrisis gooit roet in het eten. 217.200 leerlingen zouden dit jaar eindexamen doen, maar dat gaat niet door.

Wat betekent dit voor mijn kind?

Als je kind dit jaar eindexamen zou doen, dan zit je waarschijnlijk met een aantal vragen. Kan je kind dit jaar zijn school wel afronden en hoe wordt bepaald of hij of zij slaagt? Eerder dit jaar heeft je kind al schoolexamens gemaakt. Daarnaast krijgen scholen tot begin juni de kans om hun leerlingen schoolexamens te laten maken. Aan de hand van de uitslag van deze examens wordt nu bepaald of hij of zij slaagt of niet.

Herkansingen van deze schoolexamens zijn nog mogelijk. “Leerlingen die zakken, krijgen de mogelijkheid van beroep en herkansing”, zei minister Arie Slob van Onderwijs in een persmoment. De voorwaarden hiervan maakt hij later bekend. De minister benadrukt ook dat alle leerlingen die in deze periode slagen gewoon een volwaardig diploma krijgen, ook al is er geen centraal eindexamen gedaan.

Afname schoolexamens

Minister Slob wil dat de scholen tot begin juni door gaan met het afnemen van schoolexamens. Dit moet uiteraard wel op afstand gebeuren. Wel geeft Slob aan dat er begrip voor is als het scholen niet lukt om dit te organiseren. Officiële coronamaatregelen rondom het gesloten blijven van scholen worden rond 6 april verwacht.

Andere examens

Naast de centrale eindexamens, worden ook de examens in het volwassenenonderwijs en praktische en digitale examens in het vmbo geschrapt. Half juni starten de staatsexamens in het voortgezet speciaal onderwijs. Deze gaan nog wel door.

Inschrijvingen studie

Minister Slob heeft ook de deadline voor het inschrijven bij een nieuwe studie verplaatst. De nieuwe datum voor het mbo is 1 mei, in het hbo en wo is dat 1 juni. De minister wil leerlingen hiermee de kans geven om langer na te denken over hun studiekeuze.

Wens van ouders, leraren en onderwijsbonden

De grote onderwijsbonden en de VO-raad eisten al eerder dat de examens zouden worden geschrapt. Ook veel leraren en ouders wilden dat dit zou gebeuren, omdat ze al merkten dat leerlingen zich in deze tijden moeilijk konden concentreren. Met de nieuwe maatregelen die maandagavond zijn aangekondigd, werd het nog moeilijker voor leerlingen om zich op de examens voor te bereiden.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock