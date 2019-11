Dit zijn álle kandidaten van 'Wie is de mol?' 2020

Na het ontcijferen van alle mysterieuze aanwijzingen, is het dan eindelijk zover: álle kandidaten van Wie is de mol? 2020 zijn bekend. Ken jij ze allemaal?

De makers van Wie is de mol? hebben 10 mystrieboxen met daarin hints en namen van de kandidaten van dit jaar verstuurd naar verschillende media. Alle boxen zijn geopend en dat betekent dat de kandidaten bekend zijn. We zetten ze nog even voor je op een rijtje:

Kandidaten

Modeontwerper Claes Iversen

Presentatrice Miljuschka Witzenhausen

Presentator Buddy Vedder

Cabaretier Johan Goossens

Actrice Jaike Belfor

Muzikant Rob Dekay

Presentatrice Leonie ter Braak

Oud-voetballer Nathan Rutjes

Presentatrice Anita Witzier

Actrice Tina de Bruin

China

Ook de locatie is dankzij de mysterieboxen bekend geworden. De BN’ers zullen in China erachter moeten komen wie de heleboel aan het saboteren is en wie dus de mol is.

Het 20e seizoen van Wie is de mol? start op zaterdag 11 januari 2020. Dan kan het graven en speuren eindelijk beginnen.

Dit bericht bekijken op Instagram De voorstelling begint. #widm #wieisdemol #widm20 Een bericht gedeeld door Wie is de Mol? (@wieisdemol.avrotros) op 27 Nov 2019 om 1:39 (PST)

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Avrotros