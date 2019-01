Alle Valentijns opgelet: zó kun je met Valentijnsdag gratis iemand meenemen naar New York

Heet jouw partner toevallig Valentijn? Dan hebben wij goed nieuws voor je! De IJslandse vliegmaatschappij Wow Air nodigt alle ‘Valentijns’ van Nederland uit om met Valentijnsdag gratis iemand mee te nemen naar New York.

Iedere betalende passagier die als voornaam ‘Valentijn’ heeft, kan tussen 10 en 17 februari 2019, zijn liefje kosteloos meenemen naar New York.

Romantische stad

En geloof ons: met Valentijnsdag wil je echt wel in New York zijn! De stad is namelijk de perfecte plek voor tortelduifjes. Of het nu gaat om romantische wandelingen door Central Park, huwelijksaanzoeken op Times Square of een prachtig uitzicht op de Empire State Building. Een leukere Valentijnsdag kun je niet hebben!

Zó werkt het

Wees er wel snel bij, want dit aanbod is alleen geldig voor boekingen die gemaakt worden tussen 24 januari en 7 februari 2019, met reisdata tussen 10 februari en 17 februari 2019. Om gebruik te maken van dit aanbod moeten passagiers genaamd ‘Valentijn’ een foto van hun paspoort sturen naar valentines@wow.is. Zij krijgen het aankoopbedrag van het tweede ticket dan terug van WOW air. Kijk voor meer informatie over de voorwaarden op de website.

