Daar is-ie dan: de allereerste foto van de koninklijke baby

Je kunt het bíjna niet gemist hebben: vandaag zijn prins William en Kate ouders geworden van hun derde kindje. Kate beviel vanochtend van hun tweede zoontje. De twee mochten aan het begin van de avond naar huis.

Aan het einde van middag verliet prins William al even het ziekenhuis om George en Charlotte op te halen. De twee mochten natuurlijk als eerste hun kleine broertje bewonderen. Niet veel later werd bekend dat Kate en William aan het begin van de avond mét baby naar huis mochten. Rond de klok van 7 uur (Nederlandse tijd) verlieten William, Kate en de baby dan ook het ziekenhuis en dat leverde de eerste kiekjes van de royal baby op:

Welcome to the family. pic.twitter.com/nKSd5kh5bZ — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 23 april 2018

Kate in Jenny Packham pic.twitter.com/IZNpuDXar3 — Richard Palmer (@RoyalReporter) 23 april 2018

William en Kate poseren met hun derde kindje #royalbaby3 https://t.co/FCnLpEDikQ pic.twitter.com/n11QQ3IaVu — AD Show (@ADshownieuws) 23 april 2018

Kate en William hebben zojuist voor het eerst hun baby aan het grote publiek getoond.https://t.co/FrbbhzC1Mj pic.twitter.com/0NaZqMjrsn — VTM NIEUWS (@VTMNIEUWS) 23 april 2018

Naam

De naam van het jongetje is nog niet bekendgemaakt. Dat duurde bij George en Charlotte een dag of twee. Als we de wedkantoren mogen geloven wordt het Charles, Henry, Philip, Arthur of Frederick. Wij zijn héél benieuwd…

