Yes! De állereerste vlog van Irma Knol staat online op Libelle TV

Ja hoor, het is zover: de állereerste vlog van Irma Knol staat online op Libelle TV. In de eerste aflevering van De week van Irma Knol gaat ze samen met haar zoon Enzo oliebollen bakken, stapt ze met haar partner Gert op de motor en vertelt ze over haar strakke fitnissregime.

Ook komen we eindelijk te weten wat ze nu écht van vloggen vindt.

Advertentie

Chaotische leven

Irma Knol (52) is de moeder van Nederlanders populairste vloggers Enzo (25) en Milan (27) Knol. Zij hebben samen zo’n vier miljoen volgers en dan kun je als moeder natuurlijk niet achterblijven. Irma gaat daarom zelf ook vloggen en wel voor Libelle TV! In De Week van Irma Knol doet ze vanaf vandaag wekelijks verslag van haar leven. Ze neemt haar kijkers mee in haar soms chaotische leven met haar bekende zoons en haar liefde voor motorrijden, voeding en fitness.

Carrièreswitch

Irma komt al regelmatig voor in de vlogs van haar zoons. Ze geeft toe dat ze dat in het begin best weleens vervelend vond. “Dan dacht ik: moet dat nu? Als hij nu langskomt, weet ik dat-ie z’n camera bij zich heeft. Dat is zo gegroeid, ik merk het nauwelijks nog.” En nu wordt ze dus de nieuwe vlogger van Libelle TV. En dat is een behoorlijke carrièreswitch, want ze werkte tot voor kort als juridisch secretaresse.

De week van Irma Knol verschijnt vanaf 10 januari elke donderdag om 19.00 uur op Libelle TV.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!