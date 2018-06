Dít is de allerknapste man van Nederland

Er lopen wat ons betreft heel veel knappe mannen rond in ons land, maar er kan er natuurlijk maar eentje de knapste zijn. En die knapste man van ons land, die komt uit Rotterdam.

Dit weekend werd Bradley Zee (23) verkozen tot ‘Mister Universe Nederland’. Met andere woorden: de knapste man van ons land. Hij is degene die het tegen andere knappe mannen vanuit de hele wereld op gaat nemen, maar voor ons is hij natuurlijk al de winnaar.

Goed lichaam

Bradley is personal trainer en heeft zelf dan ook een goed lichaam. Een van de redenen waarom hij zaterdag met de titel naar huis ging. Een grote eer voor de 23-jarige jongen, maar hij hoopt zelf ook dat dit het begin is van een modellencarrière.

Relatie

Je verwacht het misschien niet, maar Bradley is vrijgezel. Een maand geleden strandde zijn relatie, maar dat bevalt hem nu wel even prima. “Kijk, ik hou van vrouwen met een spontane babbel en een leuke lach. Natuurlijk is het fijn als ze knap zijn, maar uiteindelijk draait het om het innerlijk.”, zegt hij daarover tegen het AD. Een man naar ons hart.

✌🏼 Een bericht gedeeld door Bradley Zee (@bradley.zee) op 15 Mei 2018 om 5:46 (PDT)

Keeping up the good work ✌🏼 Een bericht gedeeld door Bradley Zee (@bradley.zee) op 8 Mei 2018 om 9:38 (PDT)

Bron: AD.nl. Beeld: iStock.