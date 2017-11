Dít is de allernieuwste Nederlandse feestdag

We moeten vieren wat er te vieren valt en er kunnen wat ons betreft dan ook niet genoeg feestdagen zijn. Goed nieuws: we krijgen dit jaar een hele nieuwe feestdag.

Voor stelletjes is er natuurlijk elk jaar Valentijnsdag op 14 februari, maar de vrijgezellen onder ons hadden nog geen feestdag. Tot nu! Aanstaande zaterdag is namelijk de eerste ‘Singles Day’ in Nederland. Ja, dat is precies wat je denkt dat het is: een speciale dag voor mensen zonder relatie. Of zoals ze dat zeggen: dé feestdag voor jezelf.

Trakteren

We moeten toegeven dat deze dag net als Valentijnsdag in het leven is geroepen door verschillende winkels zodat we allemaal weer fijn met korting kunnen gaan shoppen. In China bestaat de dag al sinds 1993 en de afgelopen jaren gingen al meer landen meedoen. Volgens bedrijven is dit dé dag om jezelf op iets te trakteren wat anderen niet voor je kopen.

Datum

Bol.com trapt dit jaar af met de feestdag en geeft op 11 november veel korting. Wat de acties precies zijn, houden ze voor nu nog even geheim. Dat deze dag op 11 november is, is geen toeval. Het cijfer 1 staat voor alleen en laat dit nou net een datum zijn waar 4 keer een 1 in zit. Dat wordt shoppen aanstaande zaterdag!

Bron: Harpersbazaar.nl. Beeld: iStock.