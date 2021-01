Dít zijn de allerslimste kandidaten ooit van ‘De slimste mens’

Vrijdagavond is de grote finale van het programma De slimste mens. Hét spel waar het allemaal draait om feiten en zoveel mogelijk seconden sparen.

Al sinds de eerste aflevering in 2012 is De slimste mens een kijkcijferhit, met dagelijks gemiddeld 1,6 miljoen kijkers. Zoals ieder seizoen vormde historicus Maarten van Rossem in zijn eentje de jury en lag de presentatie in handen van Philip Freriks. Dit keer strijden presentatrice Emma Wortelboer, Snollebollekes-zanger Rob Kemps en cabaretier Andries Tunru voor de winst. Wie o wie mag zich de slimste mens van Nederland gaan noemen?

Het zal waarschijnlijk weer een zinderende finale worden. Maar weet je eigenlijk wie momenteel het allerslimst is van alle seizoenen?

Hoogste scores

Om te beginnen is 2020/2021 een heel goed seizoen, want zowel Emma als Andries halen de top tien hoogste scores. Ze komen binnen op plek 6 en 10. Maar wie is toch de állerslimste kandidaat van De slimste mens. Dit is de top 10 hoogste scores: