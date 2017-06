Bijna iedereen heeft weleens zo’n gedachte die zo pijnlijk, gênant of verdrietig is dat je die nooit zult uitspreken. Deze vrouwen doen dat wél.

Laura (46): “Als mijn moeder de eerste vrijdag van de maand op de kaartclub komt, is het telkens weer even slikken. De jassen zijn nog niet uit of de gesprekken gaan over de kleinkinderen. “Kijk, Mick kan al fietsen. Hij is zo slim, die kleine lieverd!” Foto’s worden getoond op de telefoonschermen. Want alle dames zijn een tijdje oma, of verwachten binnenkort kleinkind nummer zoveel. Mijn moeder lacht vriendelijk mee. Op haar mobiel heeft ze altijd een recente foto van mij en mijn broer paraat. Een leuke selfie die ik haar heb ge-appt, of een foto van een recente reis van mij en mijn man. Voor het geval iemand vraagt hoe het met haar kinderen is. Want kleinkinderen heeft ze niet.

Ik heb nooit een kinderwens gehad. In mijn omgeving zag ik, naast de vele leuke dingen, vooral de problemen die kleintjes met zich meebrengen. Levens werden compleet overhoop gegooid en relaties verliepen plotseling moeizaam. Daar paste ik voor, er was nog tijd zat om van gedachten te veranderen. Daarbij heeft mijn man een drukke baan en is hij veel van huis. Alleen een kind op voeden zag ik niet zitten, zoiets doe je naar mijn idee samen.”

Schok

“6 jaar geleden, het jaar dat ik 40 werd, is de beslissing om definitief kinderloos te blijven voor mij gemaakt. Het begon met een kleine bobbel in mijn onderbuik, ter grootte van een flinke knikker. In korte tijd groeide mijn baarmoeder door cystes uit tot een enorme bal en raadde de gynaecoloog aan het orgaan te laten verwijderen. Kanker lag op de loer en door dagelijks bloedverlies was ik inmiddels behoorlijk verzwakt.

Hoewel gezinsuitbreiding niet op de planning stond, kwam het besluit toch als een schok. Als vrouw ben je immers vanaf je puberteit ingesteld op het krijgen van kinderen. Mijn lichaam voelde plotseling leeg en waardeloos, alsof ik er als onvruchtbare vrouw niet meer toe deed. Telkens moest ik aan de buitenwereld uitleggen waarom ik geen kinderen had. Ik besloot er volledig open over te zijn en vertelde dat ik ze niet kon krijgen omdat ik geen baarmoeder meer had. Dan was dat maar meteen duidelijk.”

Schuldig

“Inmiddels ben ik aan het idee gewend en maken mijn man en ik mooie reizen. Een beetje ter compensatie van een gezinsleven dat wij niet kennen. Maar nog altijd voel ik me schuldig naar mijn ouders. Mijn moeder had zo graag kleinkinderen gewild en mijn vader zou de leukste opa van de wereld zijn geweest. Omdat mijn leven een andere wending kreeg, is hun toekomst en invulling van hun oude dag ongewild mee veranderd. Door mijn toedoen.

Misschien had ik toch voor een kind moeten kiezen toen het nog kon. Nu zal ik nooit weten hoe het is om moeder te zijn of de wens van mijn ouders in vervulling laten gaan. Een paar keer heb ik er met hen over gesproken. Er waren tranen, maar mijn moeder benadrukte dat ze niets liever wil dan dat ik gezond en gelukkig ben. Soms zie ik de pijn in haar ogen als haar zussen vertellen over hun kleinkinderen. Als ze op bezoek zijn, zie ik een glimp van de lieve, leuke en zorgzame oma die mijn moeder had kunnen zijn. Want hoe leuk ze ook zijn, de kinderen van een ander zullen die leegte nooit opvullen.”

