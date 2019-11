Altijd al een ritje willen maken in de cabriolet van prins Charles? Je kunt ‘m nu kopen!

Er zijn maar weinig mensen die kunnen zeggen dat ze ooit een ritje hebben gemaakt in de auto van prins Charles, maar daar zou nu zomaar verandering in kunnen komen. De Aston Martin Virage Volante van de prins wordt namelijk op 7 december geveild.

Leuk detail: de auto is voorzien van een speciaal ‘suikerklontjescompartiment’ voor de prinselijke polopaarden.

Prijskaartje

De auto uit 1994 is maar liefst 15 jaar in het bezit geweest van de Prins van Wales voordat ‘ie in 2008 aan de fabrikant werd teruggegeven en op het hoofdkantoor van het bedrijf werd tentoongesteld. De auto wordt nu geveild bij Bonhams met een geschatte verkoopprijs van 275.000 pond, oftewel 323.000 euro. Een flink bedrag dus, maar dan kun je wel zeggen dat je in de auto van prins Charles rijdt!

Details

De prins heeft zijn auto flink gepimpt. Zo werd de oorspronkelijke 5,2-liter V8-motor vervangen door een 6,3 liter blok, wat betekent dat de auto een topsnelheid van maar liefst 280 km/u per uur kan halen. De auto heeft overigens slechts 34.000 mijl gereden, wat neerkomt op 54.717 kilometer. De buitenkant van de auto is ‘racing green’, terwijl het interieur is bekleed met crèmekleurig leer.

