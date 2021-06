Als de mussen buiten van het dak vallen, wordt de airco op standje Siberië gezet. Maar aan het einde van de (werk)dag, of als je wakker wordt met de airco aan, voel je het al aan je nek: hartstikke stijf. Hoe komt dat toch maar belangrijker nog: wat doe je ertegen?

Hartstikke fijn dat de zon schijnt, maar grote kans dat je inmiddels aan den lijve hebt ondervonden dat de temperaturen binnen ook flink oplopen. Als je geen last wilt krijgen van een ‘airco-nek’, is het handig om even verder te lezen.

Waarom krijg je een stijve nek door de airco?

Als je op een kantoor werkt of thuis een airconditioner hebt, ben je vast wel bekend met het fenomeen van een stijve nek door de airco. Last van je nek is meestal het gevolg van spierspasmen: je zenuwen geven een seintje aan je spieren waardoor ze samentrekken.