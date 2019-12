Om déze reden zal Amalia nooit met een Belgische prins trouwen

Een ding is zeker: prinses Amalia zal nooit met een Belgische prins trouwen. Dat mag namelijk niet volgens de Belgische wet.

In die wet staat dat het voor een lid van het Belgische koningshuis verboden is om met een lid van het Nederlandse koningshuis te trouwen.

Decreet

Dit is al sinds 1830 aan de hand. In dat jaar werd een decreet uitgevaardigd die verbiedt dat er een Nederlander een machtspositie in België krijgt. De Belgen waren de Nederlandse overheersing destijds goed zat. Deze wet is nooit ongedaan gemaakt. Mocht Amalia dus ooit verliefd worden op de Belgische prins Gabriël (16), dan zit een huwelijk er niet in.

Ach, liefde gaat niet altijd over rozen. Zo begon de relatie van Amalia’s ouders ook niet bepaald sprookjesachtig. Liefde op het eerste gezicht was het namelijk niet…

Bron: Joop. Beeld: ANP