De jaarlijkse Rijksbegroting wordt dinsdag 15 september gepresenteerd, en dus komen ook de inkomens van de koninklijke familie ook weer onder een vergrootglas te liggen. Zo ook de toelage die kroonprinses Amalia ontvangt vanaf haar 18e.

De begroting gaf daar vorig jaar al een aanwijzing voor, maar nu zijn de cijfers preciezer.

Grondwettelijke uitkering

Vanaf 7 december 2021 is Amalia officieel volwassen: ze wordt dan 18 jaar. En dan heeft ze dus ook recht op een grondwettelijke uitkering. Die uitkering op jaarbasis is gesteld op 1.587.000 euro: een deel daarvan is persoonlijk inkomen (282.000 euro) en het grootste deel is bedoeld voor personele en materiële uitgaven (1.305.000 euro). Denk bij dat laatste aan onkosten als diners en jurken voor fotoshoots.

Voor de 24 dagen dat Amalia in 2021 18 jaar is, krijgt ze op basis van het jaarlijkse bedrag zo’n 107.000 euro. Hoeveel Amalia ontvangt in het daarop volgende jaar 2022, wordt pas bekend op de volgende Prinsjesdag in september 2021.

Discussie

De relatief hoge bedragen voor de toelagen zijn in het parlement telkens weer een discussiepunt. De verwachting is dat bij de behandeling van de begroting van het Huis van de Koning, die valt onder de portefeuille van de minister-president als minister van Algemene Zaken, ook dit keer tegengesputterd zal worden.