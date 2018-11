'Prinses Amalia heeft een paar maanden verkering gehad'

Prinses Amalia is nu 14 jaar oud en dat is een leeftijd waarop iedereen, jawel, interesse krijgt in de liefde. Zo ook onze kroonprinses.

Ze zou dan ook al eens verliefd zijn geweest. In het tijdschrift LINDA. onthult Dorine Hermans, royaltydeskundige, dat Amalia een paar maanden verkering heeft gehad.

Met wie dan, wil natuurlijk iedereen weten. Maar dat wordt geheim gehouden. Wel zou het gaan om iemand die ook naar het Gymnasium Sorghvliet in Den Haag gaat, net als Amalia. De liefde is inmiddels vervlogen, maar Amalia zou het nog altijd goed kunnen vinden met de jongen. Het is natuurlijk ook nogal wat: daten met iemand die ooit koningin wordt van ons land.

Het lijkt ons moeilijk zat voor Amalia om haar liefdesgevoelens op een normale manier te ontdekken, dus we hopen dat ze hier alle privacy voor krijgt.

Bron: Marie Claire. Beeld: ANP