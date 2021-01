Kijkers inauguratie Biden ontroerd door dichteres Amanda Gorman (22)

De kans is groot dat jij als kind fanatiek knikkerde. Misschien doen je (klein)kinderen het momenteel ook. Maar volwassenen? Díe knikkeren niet vaak meer. Toch gaat bekend Nederland de strijd aan op de knikkerbaan, in het nieuwe SBS6-programma Marble Mania. Presentator Winston Gerschtanowitz (44) vertelt over het programma: “Het is hilarisch om te zien dat volwassenen bloedfanatiek worden.”

In Marble Mania draait het letterlijk om de knikkers. In elke aflevering nemen drie BN’ers die een bepaalde band met elkaar hebben het tegen elkaar op: ze zijn vrienden, collega’s of juist concurrenten. Elke BN’er speelt voor een zelfgekozen goed doel, gesteund door de Vriendenloterij. En als kijker thuis kun je ook meespelen, door via het weddenschapsformulier op een bepaalde knikkerkleur in te zetten. Wint jouw kleur? Dan moet jouw tegenstander een door jou gekozen klusje klaren.

