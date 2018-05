Hoe een stofje in het oog het leven van deze vrouw voorgoed veranderde

Toen de Amerikaanse Amanda Eckersley haar auto uitstapte, kreeg ze een klein stofje in haar oog. Ze dacht dat ze het wel weg kon knipperen, maar dat liep anders af dan gedacht.

Amanda herinnert het zich als de dag van gisteren: “Toen ik een bouwterrein passeerde, blies een windvlaag wat stof in mijn gezicht. Ik knipperde het stof uit mijn ogen en dacht er verder niet over na.” Maar die avond begon ze iets te merken: “Nadat ik mijn contactlenzen had uitgedaan, voelde mijn rechteroog heel pijnlijk aan.”

Pijn

Dat weekend werd de pijn aan haar oog ondraaglijk: het werd zelfs zo erg dat ze bijna niet meer kon bewegen en overgevoelig werd voor licht. “Het enige wat ik kon doen, was in bed blijven liggen.”

Ziekenhuis

Haar man Andrew besloot Amanda mee te nemen naar het ziekenhuis. Een specialist merkte direct op dat er meer aan de hand was dan een simpel stofje in het oog. “Hij zei me dat ik acanthamoeba keratitis had. Dat is een ernstige infectie van het hoornvlies, veroorzaakt door een parasiet. En die parasiet, die voorkomt in besmet water, was mijn oog aan het aanvallen. Toen besefte ik me dat ik waarschijnlijk zelf een ideale broedplaats had gecreëerd: het stofje beschadigde mijn hoornvlies en daarna had ik gedoucht met mijn lenzen nog in.”

Behandeling

Een onmiddellijke behandeling was nodig, omdat Amanda anders het risico liep om blind te worden. “Ik begreep amper wat ze zeiden”, vertelt Amanda. “Ik kon enkel hopen dat de behandeling de infectie zou tegenhouden.” Uiteindelijk lag ze vijf weken in het ziekenhuis.

Slecht nieuws

Nadat ze daarna ook nog enkele maanden thuis had geprobeerd te herstellen, kreeg ze opnieuw slecht nieuws. De infectie was nog slapend aanwezig en er was een kans dat een nieuwe behandeling noodzakelijk was. “Op een gegeven moment heb ik gevraagd om mijn oog er gewoon uit te halen. Maar dat hebben de artsen niet gedaan, omdat er toch nog hoop is. Nu is mijn oog zo zwaar beschadigd dat ik aan één kant helemaal blind ben. Hopelijk kan verdere behandeling mijn zicht ooit terugbrengen.”

Positief

“Vroeger zag ik mijn ogen als vanzelfsprekend. Ik wil dat mensen weten hoe belangrijk het is om er goed voor te zorgen. Meer dan een jaar later ben ik nog steeds aan het vechten. Ik ben er echter sterker door geworden. De parasiet heeft misschien mijn zicht ontnomen, maar het zal mijn leven niet kosten.”

Mooi: vader leert zijn blinde autistische zoon schakelen in auto:

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: HLN.be. Beeld: iStock