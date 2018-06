Amber (23) gaf meer dan 8.500 euro uit aan haar uiterlijk

Toen Amber Luke op 16-jarige leeftijd besloot een tatoeage te nemen, was het hek van de dam: al snel volgden tientallen andere tatoeages en verschillende cosmetische ingrepen. Tegenwoordig is het Australische meisje bijna onherkenbaar.

Amber liet onder andere haar tong splitsen, haar oorlellen stretchen, haar oogballen blauw tatoeëren en haar lichaam inkleuren met meer dan vijftig tatoeages. De reden? ‘’Ík zag er vroeger gewoon veel te saai uit.’’

Tatoeages

Het begon allemaal vrij onschuldig, zo vertelt de 23-jarige Australische. “Op mijn zestiende zag ik mensen in mijn omgeving met een tatoeage, en dat wilde ik ook wel eens proberen. Ik moest weten hoe dat aanvoelde. Toen ik achttien werd, had ik al drie tattoos. Nu heb ik er al meer dan vijftig.”

Gevaarlijke ingreep

Maar het bleef niet bij tatoeages. Zo liet Amber haar oogballen inkleuren, een ingreep waarmee ze het risico liep om permanent blind te zijn. “Dat was heel intens”, vertelt ze. “Het heeft veertig minuten geduurd en het deed enorm veel pijn. Mijn ogen werden opengehouden terwijl ze met een spuit geïnjecteerd werden met inkt. Dat gebeurde vier keer per oog. Ik heb drie weken lang niets kunnen zien.” Daarnaast liet ze ook nog eens haar tong splitsen, waardoor ze een week niet kon eten of praten.

Een bericht gedeeld door Blue Eyes White Dragon (@amber__luke) op 28 Mei 2018 om 10:06 (PDT)

Baas over eigen lichaam

Opmerkelijk genoeg is Ambers moeder haar grootste fan. “Toen ze hoorde dat ik mijn oogballen had laten tatoeëren, heeft ze wel even gehuild. Maar nu heeft ze zich ermee verzoend. Natuurlijk zijn er ook heel wat buitenstaanders die mij afkraken, maar het blijft mijn lichaam. Ik beslis wat er mee gebeurt.”

Draak

Aan haar indrukwekkende transformatie heeft Amber meer dan 21.000 volgers op Instagram én de bijnaam ‘Blue Eyes White Dragon’ overgehouden, “omdat mijn vrienden vonden dat ik er blijkbaar als een draak uitzag.”

Een bericht gedeeld door Blue Eyes White Dragon (@amber__luke) op 20 Mei 2018 om 8:13 (PDT)

Bron: Mirror.