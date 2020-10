Amber alert: Celine van Es (15) uit Berghem sinds vrijdag vermist

De politie heeft woensdagavond een Amber Alert verspreid voor de vermissing van de 15-jarige Celine van Es uit Berghem. Het meisje is 23 oktober voor het laatst gezien.

De politie meldt dat Celine mogelijk verkeerd in levensgevaar en mogelijk in zorgwekkend gezelschap is. Het 15-jarige meisje werd voor het laatst gezien in de Schoolstraat in Berghem (Noord-Brabant). Volgens de politie is ze daar door een onbekende man, vlakbij haar woning opgepikt. Ze reden ze weg in een geel-groene Kia Picanto.

Advertentie

Amber alert voor Celine van Es

Celine is 1.65 meter lang en heeft blond haar en grijsgroene ogen. De laatste keer dat zij werd gezien, had ze een jack tot op de heup aan van Cool Cat. Dat jack is zwart met in de breedte een goudkleurige streep en heeft een capuchon met goudkleurige voering. Ten tijde van haar verdwijning droeg Celine een legging met een wit/grijs/zwart camouflagepatroon.

Tips kunnen gemeld worden bij de politie via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.

#AMBERAlert: Celine van Es (15) – Vermist uit Berghem. Blond haar, zwarte jas met goud in capuchon, legging met camouflagepatroon. Meegenomen door onbekende man in geel-groene Kia Picanto. https://t.co/TxsvhT2xlv pic.twitter.com/urQIO0BmPR — AMBER Alert NL (@AMBER_Alert_NL) October 28, 2020

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron en beeld: Amber Alert.