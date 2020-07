Nieuwslezeres Amber Brantsen kondigt zwangerschap aan nadat ze onwel werd op tv

Als alles voorspoedig verloopt, mogen de beschuit met muisjes in februari geserveerd worden in huize Finge-Brantsen. NOS-nieuwslezeres Amber Brantsen kondigt op social media namelijk haar zwangerschap aan.

Waar Amber zelf normaal gesproken het nieuws voorleest, haalde ze onlangs zelf de krantenkoppen. Tijdens een uitzending van het NOS Journaal werd ze onwel. Nu blijkt dat haar zwangerschap daar alles mee te maken heeft.

Amber Brantsen zwanger

Met een mooie video en de boodschap “Rachid Finge en ik willen je graag iets vertellen”, kondigt Amber de zwangerschap aan. Aan het einde van de video is zelfs al te zien wanneer ze uitgerekend is. Wie meerekent, komt dan tot de conclusie dat de nieuwslezeres nog niet zo heel lang in verwachting is.