Chantal beleeft zware dag in de ambulance in ‘Chantal komt werken’

Het is niet de eerste keer dat Chantal Janzen het voor de kiezen krijgt in Chantal komt werken. Toch zagen we donderdagavond hoe ze opnieuw een baan ondervond die ze wellicht onderschatte: ambulanceverpleegkundige.

Wanneer ze wordt opgeroepen voor een ernstige situatie na misbruik van de drug GHB, krijgt ze het zwaar.

Drugsoverdosis

Jim en Barry zijn van dienst op de ambulance. De dag begint rustig met een kop koffie, maar plots worden ze onderbroken door een oproep. Eenmaal op locatie valt het mee. “Je bent gewoon heel blij dat je iemand aantreft die nog bij bewustzijn is”, vertelt Chantal. Dat is een ander verhaal op het einde van de dag: er wordt gebeld omdat en 20-jarige vrouw teveel GHB heeft genomen en direct naar het ziekenhuis gebracht moet worden.

“Ik zie liever iemand met een gebroken been dan dit”, zegt Chantal. Ze vertelt naderhand aan haar collega’s dat het haar zwaar valt: “Ik heb nooit zo’n hoge hartslag. Ik heb een bloeddruk van een garnaal, die is altijd zo laag. Maar nu…?”. Ze hoopt om die reden haar collega’s-voor-een-dag ‘nooit meer tegen te komen’.